美国政府据报以Anthropic Mythos审查政府程式漏洞

据路透引述消息报道，美国网路安全与基础设施安全局CISA周一（6日）正使用Anthropic的AI模型Mythos以审查政府软件，不过，Anthropic与白宫的关系仍持续紧张。

消息指出，CISA正在使用Mythos扫描政府程式码储存库，以查找可能为外国间谍和网路犯罪分子留下机会的漏洞，并已发现了大量缺陷，但未进一步详细说明。

双方冲突已有所缓和

此前，Anthropic已保密申请在美国进行IPO，公司与美国政府的关系一直反复，双方的关系在2月跌至谷底，当时Anthropic拒绝删除其AI技术不得用于自主武器或国内监控的安全条款，促使五角大厦对其正式列入供应链风险名单，值得注意的是，这项名单此前仅适用于涉嫌协助间谍活动的外国企业。

不过，这项黑名单在3月被一名法官阻止，而在Anthropic私下发布Mythos后，双方的冲突已有所缓和。据外媒报道，美国国家安全局（NSA）分析师已在机密环境中测试Mythos，并对其能力印象深刻。

然而，当Anthropic推出名为Fable的Mythos公开版本时，该版本包含了的网路安全防护调控，白宫突然要求公司禁止外国人执行该模型，导致该模型在全球停用，直到上周才解除。