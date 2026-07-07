港交所与CIPS签合作备忘录 研深化跨境人民币业务合作

港交所（388）今天宣布，已与人民币跨境支付系统（CIPS）的营运机构—跨境银行间支付清算有限责任公司（跨境清算公司）签署合作备忘录，共同探讨深化跨境人民币业务合作，支持香港固定收益及货币生态圈的长远发展。

场外结算公司将可直接参与

根据合作备忘录，港交所旗下附属公司香港场外结算有限公司（场外结算公司）拟于2026年底前提交成为CIPS直接参与者的申请，跨境清算公司将为该申请提供必要的辅导及培训。成为CIPS直接参与者后，场外结算公司将可通过CIPS直接进行人民币资金结算，为其参与者提供更高效的跨境人民币清算及结算服务。香港交易所与跨境清算公司也将发挥各自金融市场基础设施的优势，在产品及业务发展、市场专业知识共享，以及推动跨境人民币服务发展等方面深化合作。

港交所集团行政总裁陈翊庭与跨境清算公司董事长汪洪波于今天举办的香港固定收益及货币峰会暨债券通论坛上交换合作备忘录，由人民银行行长潘功胜、行政长官李家超、财政司司长陈茂波等嘉宾共同见证。

陈翊庭表示，很高兴与跨境清算公司签署合作备忘录。这标志著香港交易所向成为CIPS参与者迈出重要一步，有助加强香港离岸人民币市场基础设施建设。成为CIPS直接参与者将提升场外结算公司的结算能力，并为香港交易所进一步丰富固定收益及货币产品和优化基础设施奠定基础，巩固香港作为全球领先离岸人民币中心的地位。

CIPS是跨境人民币支付及清算的主要渠道，由人民银行监督管理。截至2026年6月，CIPS共有210家直接参与者，业务覆盖全球191个国家及地区的5,200多家银行机构。