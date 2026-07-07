Xbox拟裁员3200人 行政总裁称利润率远逊同业 将出售四间游戏工作室

据彭博报道，微软（MSFT）旗下品牌Xbox计划在未来一年内裁员3,200人，约占员工总数20%，此举是其大规模重组的一部分，旨在振兴陷入困境的游戏业务，同时公司也将出售旗下四间游戏工作室，并已准备剥离第五间工作室。公司股价跌0.96%，收报386.74美元。

利润率比同行低三到十倍

报道指出，Xbox行政总裁夏尔马（Asha Sharma）在周一（6日）的内部信件中表示，公司目前业务并不健康，指Xbox的利润率比同类企业低三到十倍，「必须重新整顿」，据信件显示，公司将于周一裁员1,600人，其余人员则在未来12个月内陆续裁减。

此外，微软在Xbox以外也另有3,200人裁员，主要分布在销售部门。据彭博指出，人事总监Amy Coleman向员工表示，裁员原因是产品建构方式改变及客户需求变化。总结而言，公司周一宣布的计划裁员总数为6,400人，占总员工人数约22.8万人的不到3%，而微软去年亦进行了两波大规模裁员，总计影响约1.5万名员工，Coleman则暗示，公司未来更多部门将面临此类重组。

将出售Ninja Theory和Undead Labs

是次重组，Xbox将出售Ninja Theory和Undead Labs两间工作室，期间两间工作室将继续与Xbox合作开发当前的游戏项目《赛努阿》和《腐朽之都3》。另外两间工作室Double Fine和Compulsion Games则会被分拆，回归创办人旗下的私人所有权，夏尔马表示，两间工作室将获得启动资金，并完全拥有其所开发的知识产权，包括先前游戏作品的目录。

此外，Xbox也将与位于法国的Arkane Studios洽谈，在未来几个月内「检视潜在的战略选项」，以期出售或分拆该工作室。不过程序尚未启动，且由于法国严格的劳动法规，所需时间将比其他工作室更长。

每投资一美元损失64美分

值得注意的是，这五间工作室皆由Xbox前行政总裁史宾塞（Phil Spencer）任内收购，他在过去十年间发动了一波收购狂潮，收购大量游戏开发商及发行商，包括以690亿美元收购动视暴雪，以期提升订阅服务Xbox Game Pass，惟服务的增长已经停滞。

夏尔马指出，这些收购并未以预期速度增长，并补充在一般年度中，Xbox每投资一美元就会损失64美分。虽然她亦表示不会取消任何已公开宣布的项目，但裁员将发生在整个组织内，包括Xbox保留的工作室，以专注于优先顺序较高的项目。

2027年硬件支出较2024年高五倍

夏尔马表示，Xbox的目标是简化业务，并将资源重新投入更大规模的项目，成为她自二月接任行政总裁以来进行最重大的措施，当时她形容自己身处困境，尽管Xbox进行了巨额投资，但部门仍难以推出热门游戏，硬件销售显著下滑。

上个月，夏尔马在内部信件中指出，Xbox的「责任利润率」（微软用来反映利润率的指标）已降至3%，年度营收也大幅下滑。此外，受全球AI晶片短缺影响，游戏硬件制造今年纷纷调涨价格，部门更预计2027年在记忆体和储存方面的支出将是2024年的五倍。

希望每日达十亿玩家

此外，夏尔马亦指出，Xbox将大幅裁减其平台部门，以减少管理层级，加快产品发布速度，同时将实施多项其他变革，以加大对《Minecraft》等大作的投资，措施包括调整汇报结构及转向更集中的工作室模式，并希望Xbox达到每日十亿玩家的目标。

自2023年以来，Xbox已裁员数千人，并取消了许多项目。即使是制作《糖果传奇》和《斗阵特攻》等热门游戏的子公司，也受到裁员影响。据彭博先前报道，Double Fine、Compulsion和Ninja Theory都在与Xbox洽谈，以避免被列入关闭工作室名单之中。