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证监会吊销前元大证券代表王添喜牌照 涉串谋操纵正利股价

商业创科
更新时间：21:01 2026-07-06 HKT
发布时间：21:01 2026-07-06 HKT

证监会公布，暂时吊销元大证券（香港）前持牌代表王添喜的牌照，为期九个月，由今年7月3日起至明年4月2日止。是次纪律行动源于证监会就正利控股（3728）股份的操纵市场计划调查。

证监会调查发现，于2016年6月至2017年5月期间，王添喜在未取得相关客户书面授权下，容许两名第三方高度参与操作四个客户帐户。他亦在未经客户授权下，向该等第三方披露客户机密资料，包括帐户和交易详情，并就资金调动及结余与第三方沟通。

证监会指，王添喜完全知悉该等第三方操作帐户的重大参与程度。虽然他声称客户曾要求该等第三方协助处理有关其交易账户的事宜，但他没有取得任何书面授权以核实第三方获授权代表客户行事，亦没有确保已取得有关书面授权。证监会认为，王添喜行为违反元大内部政策，未有保障客户利益，令其作为持牌人的适当人选资格受到质疑。

证监会决定处分时，已考虑王添喜表示悔意并愿意接受纪律处分，以及过往无纪律处分纪录。

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