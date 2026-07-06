敏华控股退出工程公司北京井木轩投资 专注沙发本业

敏华控股（1999）宣布，为配合集团战略规划及优化资源配置，已落实退出建筑工程公司北京井木轩的投资，将所持有的51%股权悉数转让予对方现有股东，而相关的工商变更登记手续已于近日正式完成。

原持51% 悉数转让

敏华控股表示，交易后将不再持有北京井木轩任何股权，亦不再担任该公司股东或参与其任何经营管理事务，至于北京井木轩在股权转让前存续的债权及债务，将由其新股东概括性承受。不过敏华补充，双方未来仍会在供采业务上维持合作共赢的关系。

敏华：提升功能沙发核心竞争力

敏华控股解释，退出北京井木轩的决定，是基于对当前业务布局进行审慎评估后所作出的战略性决策。该集团指，期望借此进一步集中资源与管理精力，专注发展其功能沙发及家居产品的设计、研发、生产与销售等主营业务，从而持续提升在功能沙发领域的核心竞争力。