Lalamove进军沙特阿拉伯 加速中东非石油经济多元化

即时送货平台Lalamove宣布，正式在沙特阿拉伯开展业务，首阶段配送服务涵盖首都利雅得。该公司指，是次布局旨在配合沙特阿拉伯「2030年愿景」的国家蓝图，顺应当地推动非石油经济多元化发展的趋势 。

Lalamove于2025年进驻杜拜，并在2026年5月开拓德国柏林市场，指出沙特阿拉伯成为其拓展中东及全球版图的最新据点。

该公司指，沙特阿拉伯目前有逾170万间中小企，为当地经济增长的主要动力 ，Lalamove的配送服务主要针对该批企业的营运需求，提供按需配送服务。

实行在地化策略 配合当地物流发展

Lalamove首席运营官卢家培表示，沙特阿拉伯位处连接亚洲、欧洲及非洲市场的重要贸易枢纽，公司将因应该市场的特定需求，制定在地化的业务策略。