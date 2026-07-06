大新调查指74%中小企受北上消费打击 两成公司营业额跌逾20%

大新银行(2356)公布中小企问卷调查结果发现，八成受访本港中小企正面对成本上升，需求转弱及利率变动的「三重夹击」，并约有七成四中小企表示营业额受到北上消费和跨境购物打击，当中大约每5家中小企就有1家的的营业额跌幅更超过20%，反映整体营商环境正进入调整期。

八成中小企营运成本受影响

调查显示，八成受访中小企本年度的营运成本及利润正因地缘政治、能源价格波动及全球供应链不稳定而有所影响。而成本上升、市场需求疲弱及利率变动均被视为最大的外在风险，分别占79%，78%及52%。

随着北上消费及跨境购物日趋普遍，约七成四中小企表示营业额受到不同程度影响，当中近两成更录得超过20%跌幅。跨境电商平台及北上消费已成为本地中小企面对的主要竞争来源，其中45%来自跨境电商平台竞争低价生活用品、43%来自市民周末北上深圳进行餐饮及娱乐消费，以及30%源自居民增加海外旅游、减少本地消遣。

愈加重视营运稳定性

面对成本上升，不少中小企正积极采取不同策略应对，26%受访企业与供应商重新议价、24%调整售价，以及有20%优化库存管理。同时，在消费外流压力下，企业亦加强客户留存策略，其中34%受访企业透过减价促销，29%逐步引入体验式元素，亦有25%加强数码营销，以提升竞争力。

在经济环境持续不明朗的情况下，中小企愈加重视营运稳定性，当中稳定客群及可预测现金流被视为维持业务平稳的重要因素，分别占30%及22%，另外有22%亦认为减低营运成本是因素之一，反映企业对资金周转及现金流管理的关注持续提升。

过半从未或不知如何申请支援计划

然而，在应对及转型过程中，不少中小企仍面对资源及资讯上的限制。调查显示，超过一半企业从未申请或不清楚如何申请政府提供的支援计划；同时，尽管部分企业有意推动ESG相关措施，惟受制于成本及缺乏清晰方向，分别有37%认为负担过重及32%表示不知从何入手，整体推进步伐仍然较为审慎。