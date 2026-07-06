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亚马逊AWS上调ASIC伺服器出货量20%至30% Anthropic被视为主要推手

商业创科
更新时间：17:36 2026-07-06 HKT
发布时间：17:36 2026-07-06 HKT

亚马逊旗下云业务AWS据报已通知供应商，将第三季ASIC伺服器出货量较原计划上调20%至30%，显示对Trainium 3晶片的市场持乐观态度。同时，市场开始关注AWS是否会因强劲市场动力而提前推出下一代Trainium 4，进一步强化在ASIC市场的竞争力。

主机板级组件已于5月出货

据台媒引述消息报道，AWS搭载Trainium 3晶片的伺服器主机板级组件已于5月开始出货，目前处于逐月爬坡阶段；而机柜级L11订单及滑轨等组件将于7月进入量产，整体仍处出货爬坡阶段，预期第三季放量。

报道提到，是次上调出货计划被供应链业者视为提前拉单及抢占市场的讯号，而非常规需求上调。此外，多位供应链人士指出，亚马逊投资方Anthropic早前与AWS签署10年合作协议，并表示以10倍增长为基准规划的算力仍不敷使用，需尽快补足缺口，为今次提前拉货的主要动力之一。

OpenAI及Uber亦为重要客户

除了Anthropic之外，OpenAI及Uber亦是AWS Trainium的重要客户。亚马逊为企业客户推出的生成式AI托管平台Bedrock已拥有12.5万家客户，集团行政总裁Andy Jassy在近期电话会议中更透露，Trainium 3几乎已被全数预订，部分客户已开始预订下一代Trainium 4，公司亦同时启动对Trainium 5的开发流程。

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