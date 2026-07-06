小红书IPO前遭前员工狙击 实名提交「上市合规投诉」 存大规模劳工赔偿风险

内地社交平台小红书上月中传出以保密形式向港交所递交IPO申请，估值高达3,500亿元（人民币，下同）；不过，该公司突遭前员工实名举报 ，被指VIE架构信息披露矛盾，并存在大规模劳工赔偿潜在风险。此外，公司过往亦曾多次被监管「点名」，并有不少用户不满平台内容。

称已向港交所及证监投诉

据内媒报道，一名自称原小红书商业化华南直销负责人陈浩的用户，在6月29日透过微信个人公众号「汉特CHEN」发文表示，已于6月28日向港交所上市部及证监会实名提交「小红书主体上市合规投诉」，并附上一、二审判决书、期权诉讼卷宗、新旧离职证明及批量受害员工佐证等材料，而该文章其后被小红书公司投诉「涉企业商誉侵权」。

值得留意的是，「汉特CHEN」这个账号自2025年3月17日发布第一篇文章以来，每一篇文章都与小红书有关。据悉，陈浩原于2022年6月加入小红书，担任商业化华南直销负责人，在职期间几乎每年晋升，带领团队每年业绩均超额完成，但到了2023年12月，陈浩却遭小红书以「不胜任工作」为由将其单方面解雇，离职证明上还写著「汰换」字样。

曾发起劳动仲裁 获赔付85万

随后，陈浩向小红书提起劳动仲裁和诉讼，历经一次仲裁、三次庭审及一场调解，于2026年初获得法院支持，小红书合计赔付陈浩约85万元，其中违法解除赔偿金及服务奖金19.06万元、期权损失66.15万元。

根据陈浩公开发布内容显示，其向港交所及香港证监会提出的三项主要核查诉求包括核查资讯揭露矛盾问题，强制揭露用工违法记录，并核查ESG劳工合规缺陷。另外，陈浩指在维权胜诉公开后，近50名小红书离职员工向陈浩反馈同类遭遇，均在行权关键时间被无理由辞退、期权全部作废，属于企业常态化操作，存在大规模劳工赔偿潜在风险。

网民批评「笔记全是广告」

另一方面，报道指小红书近年发展越趋商业化，引发网民批评「笔记全是广告、真实内容减少」。另有调查数据显示，2025年用户退出小红书的主因中，「平台虚假资讯太多」排在第一，占63%。

多次违规遭约谈或整改

报道又指，小红书自2018年起已多次因内容违规问题被监理机关约谈甚至下架整改。网信办官方通报于去年则指出，小红书未落实资讯内容管理主体责任，热搜榜单上频繁出现炒作明星动态和琐事等不良讯息，严重影响网路生态。

今年5月新华社一篇调查亦显示，小红书等网络平台利用儿童进行成人化打扮「擦边带货」；公司随后在6月1日发布公告表示，平台近一个月共清理涉未成年人违规笔记约10.9万条，处置违规帐号约1.3万个。