领展主席称新CEO薪酬明显低于王国龙 长远奖励与股东回报挂钩

领展（823）宣布委任连成德（Neil Slater）为新任行政总裁，自2027年3月1日起生效。领展主席欧敦勤为遴选结果解画，指出对方在一众国际及本地人选中跑出，领展在等待他履新期间，将继续推动提升股东回报的措施。他又指出，连成德的薪酬及花红水平明显低过前任行政总裁王国龙，长远奖励将与股东回报挂钩。

明年3月履新前 管治方针不变

王国龙一年前宣布退休后，领展便著手甄选继任人，至今经过约11个月才有结果，但仍需再等待8个月上任，目前继续由临时领导架构管治。欧敦勤指出，过程符合其按部就班的节奏推进，而在连成德明年3月履新前，目前管治方针不变，包括继续出售非核心资产、回购及资本再投入，并保持较低负债水平，形容这段期间正为他「清除障碍」，以助对方上任后能迅速开展工作。

对于新任行政总裁薪酬，欧敦勤直言，其金额明显少过前任的王国龙，主要是依据一年前制定的薪酬框架，当中已进行详细市场研究，并回应股东的关注，实际效果是将短期现金花红下调；至于长期基金单位奖励则设立绩效指标，确保与股东的利益保持一致，「股东回报越高，他与高层的奖励就越好。」

资料显示，王国龙在上个财年未满任期时退休，其基金薪金约1,050万元，而连成德基本薪金为900万元；王国龙短期及长期奖励合共约4,840万元，而连成德的奖励合共5,100万元，但如撇除一次性的签约奖金，则为3,750万元。

重申没大规模售港资产计划

欧敦勤又澄清，由于市场环境已转变，过去管理层提出的「领展3.0」战略已不复存在，但核心运作仍一切如常，强调领展现时继续专注发展零售物业，特别是香港及大湾区核心市场，而现时判断零售市场已见底及盘整，亦是进行资产交易的合适时机，但重申短期内没有大规模出售香港资产的计划。他并引述领展首席投资总裁宋俊彦的取态称：「领展只会在高于买入时的估值，或充分释放『领展DNA』的价值时，才会出售资产。」

对于下任行政总裁的过人之处，欧敦勤表示，不会将对方与王国龙作出比较，并赞扬连成德拥有国际视野，过去于亚太区工作及生活相当长时间，熟悉亚洲文化，相信在他领导下，可带来全新的视野与干劲。欧敦勤亦指出，连成德认同领展目前重点管理香港的核心资产，「他对于领展在香港所扮演的角色充满热忱，令人印象深刻。」