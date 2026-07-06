华领医药糖尿病口服药获批港澳推广 冀国产创新药走向全球

华领医药（2552）宣布，其全球首创糖尿病口服新药「华领片」（Myhomsis）正式获香港卫生署批准商业化上市，标志该药物正式在港澳地区展开市场推广。该药物为本港首款透过「1+」新药审批机制获批上市的慢性病药物 。华领医药创始人、董事长及首席执行官陈力博士透露，公司过去十年间已累计投资约20亿元人民币研发此药，未来将以香港为桥头堡，推动国产创新药走向全球 。

传统药物难免损伤器官

陈力在会上表示，华领医药自2010年成立以来，耗时逾十年在全球进行18项临床研究，参与患者达数千名 。他指出，目前市场上的传统糖尿病药物主要是透过刺激胰岛素分泌或增加其功能，将糖分推入器官 。这些常规药物虽然能够降低血糖，却难以阻止血糖大幅波动带来的器官损伤 。

「华领片」助恢复自动调节

相比之下，「华领片」作为全球首创新药，其独特之处在于直接标靶并修复人体的葡萄糖激酶，从而恢复人体感应糖分的功能 。陈力将其形容为修复人体血糖的「传感器」，让身体恢复对血糖的自动调节机制，犹如重新启动「自动驾驶」状态，从根本上稳定空腹及餐后血糖 。在治疗应用上，传统药物如二甲双胍（Metformin）多为常规首选，而「华领片」不仅可作为未曾服药患者的第一线用药，亦能在传统药物的基础上合并使用，为临床医生提供更灵活的治疗方案 。

「华领片」早前已取得中国国家药品监督管理局（NMPA）认证。陈力指出，在香港政府「1+」机制下，该药物成功获批准上市，不仅加快了创新药引进香港的步伐，更展现了香港政府推动医药创新的决心 。为配合药物推广，华领医药已自行组建营销团队，直接与临床专家合作以确保药物得到最佳应用 。

伙拍生科公司GemVCare

在香港市场的部署上，华领医药特别伙拍香港科学园的生物科技公司GemVCare（GVC）展开合作 。GVC总监、内分泌科专家陈重娥教授指出，糖尿病成因复杂，部分早发性患者源于单基因遗传变异导致葡萄糖激酶功能受损 。透过GVC在基因分析与大数据方面的优势，医疗团队能更精准地筛查出合适的患者，并进行分类及针对性深入治疗 。

她亦指岀，「华领片」副作用较少，不会导致低血糖或体重增加 。双方期望透过是次合作建立涵盖用药成效的大型数据库，推广大数据应用及精准医疗 。长远计划有望减低本港约80万名糖尿病患者的心血管疾病并发症、不必要的住院率及死亡率，减轻公共医疗系统的负担及提升患者生活质素 。