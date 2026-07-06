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机构投资者渐将人民币纳投资组合 调查指63%偏好离岸市场 国债最具机遇

商业创科
更新时间：13:05 2026-07-06 HKT
发布时间：13:05 2026-07-06 HKT

汇丰委托进行的最新调查显示，机构投资者正逐渐将人民币纳入投资组合及日常财务运作，注意力亦由早期集中于市场进入渠道，转向在机构层面扩大人民币应用。

助建立多元化投资组合

调查访问亚太区逾120名机构投资者，结果显示87%已透过不同渠道进入人民币市场。其中，最多受访者偏好透过离岸市场进行人民币活动（63%），其次为「债券通」、「沪深港通」等互联互通机制（54%）。

人民币的应用亦正由策略性操作转向以投资组合配置为主导，66%受访者认为配置人民币资产有助建立多元化投资组合。此外，中国在全球贸易及投资中的角色（54%）及收益机遇（40%）亦被视为人民币应用的关键驱动因素。

75%料两年内增人币投资

此外，人民币正从交易性货币，逐步演变为策略性资产配置工具。75%机构投资者预期，未来12至24个月内将增加使用人民币作投资，其次为对冲（71%）、结算（62%）、现金管理（56%）及融资（52%）。

汇丰提到，随着市场对人民币固定收益产品的需求持续上升，香港亦正筹备于下月推出5年期中国国债期货，为持仓国债的国际投资者强化风险管理工具组合。调查中，近三分之一受访者（32%）将国债列为最具机遇的人民币资产类别，而A股股票（24%）及企业债券（14%）则紧随其后。

展望未来，最多受访者预期人民币相关资本流动增长将出现于中国——东盟走廊（93%）及亚洲——中东走廊（81%），反映贸易流动、新经济融资、区域投资联动，以及供应链整合等领域正发生更深远的转变。
 

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