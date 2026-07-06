新世界获批北都建住宅近7,000伙 最快2027财年起推出

新世界发展（017）宣布，继粉岭马适路及元朗南第一期动工后，集团位于元朗南第二期、元朗龙田村第五期及元朗榄口村项目，亦相继取得规划许可，合共可发展近7,000伙住宅，进一步扩展北部都会区版图。

粉岭马适路项目提供2,300伙

集团表示，目前拥有占地约1,500万平方呎土地面积的农地储备，包括粉岭马适路及元朗南的两个大型住宅项目，并计划于2027财政年度推出市场。其中粉岭马适路大型商住项目由集团与招商局蛇口工业区控股合作发展，将提供约2,300伙住宅单位，可建楼面面积逾110万平方呎，并将设有区内最大型商场。

至于元朗南住宅项目则由集团与华润置地（海外）合作发展，其首幅住宅用地去年动工，预计2029年落成；第二期发展用地亦于今年6月取得规划许可，预计2030年落成。元朗南两期住宅项目合共约提供1,900伙，可建楼面面积逾72万平方呎。

另外，集团参与的永宁村土地共享项目在今年第二季亦已完成前期的规划程序，将打造为可提供约5,800伙公私营房屋的小社区。

滶蕴首日招标吸金逾22亿元

物业销售方面，滶蕴首日招标即售出39伙瑰丽级大宅，套现逾22亿元，创今年单日套现金额新高，平均成交价逾5,680万元，呎价近4万元。当中一个四房连天台特色户成交价9,144万元，以呎价56,866元创今年豪宅楼花新高。截至6月底，连同以价单形式发售的单位，项目累沽59伙，套现近27亿元。此外，柏傲庄系列重售以来累售382伙，套现逾62亿元。

汉溪K11在端午节期间将文化IP「久仰了大诗人」快闪活动首次引进华南。

广州K11端午节会员销售增70%

内地业务方面，广州K11以岭南彩灯结合非物质文化遗产剪纸，制作全长33米的游龙，带动新消费会员人数在端午节假期按年增长1.32倍，会员销售按年增长逾70%，最高级别的黑卡及金卡会员消费亦显著提升。汉溪K11在端午节期间亦将文化IP「久仰了大诗人」快闪活动首次引进华南，吸引亲子家庭客到访；「2026年版」中国国家地理．探索极致发现科学艺术影像展等主题活动亦正举行，带动人流按月增长22%，整体销售额按月增长近30%。

广州K11的端午节庆活动带动新消费会员人数在节日期间按年增长1.32倍。

至于深圳K11 ECOAST在第二届海滨文化节举办一系列活动，包括著名韩团快闪店、戏剧巡游及音乐会等，带动端午节假期人流突破30万人次，销售额实现双位数增长。武汉K11举办的端午节庆活动及动漫游戏IP主题活动，刺激端午节假期销售额大增52%，新增消费会员亦按年增长75%。

内地住宅方面，位于广州白鹅潭核心商业区的「新世界．天馥」在6月份推出约818至1,496平方呎的新户型，并在推售当天吸引逾300组买家到场。