港6月PMI升至52 创4个月高位 内地新接订单扭转跌势

标普全球公布，6月份香港采购经理指数（PMI）经季节调整后，从上月的50.4升至52.0，反映营商环境连续两个月好转，且增长速度更胜上月，并创下近4个月高位。

世界杯等因素带动新订单

综观调查数据，受惠于新产品问世、市场需求回温及世界杯开赛带动，6月新订单连续两月增长。需求增长更延伸至本地巿场以外，不管中国内地或国际业务，都有温和订单增幅。再者，从内地新接的订单量更扭转3个月跌势，重返扩张水平。同时，企业于6月继续提高生产，增长幅度亦扩大至4个月高位。

4个月来首现订单积压

尽管业务量回升，但产能压力浮现，4个月来首录订单积压。不过，企业仍缩编节流，就业人数持续缩减，虽然职位减幅不大，但目前紧缩期已维持3个月。

数据又显示，采购活动自去年10月以来首次减少，反映企业对未来销售前景仍具关注。多间公司提到市场需求不及预期殷切，故持有的采购库存较上月增多。供应商方面，则连续两个月延长交货时间，供货表现大幅倒退，接近一年最差；多间受访公司认为，这与供应商资源不足、船期出现延误有关。

业者悲观情绪较上月改善

此外，整体投入成本于第二季尾的通胀速度比上月减慢，惟依然偏高。业者汇报原材料价格飙升，基础数据也反映，采购价格的升幅虽有回落，但仍算强劲；反而，员工成本的升幅并不太大，却是今年以来最高。

目前，私营企业已连续12个月调高售价，务求向客户转嫁部分成本；惟整体增幅不大，也是3个月以来最小。业者在6月继续看淡业务前景，但悲观情绪已较上月改善。