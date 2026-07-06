郭明𫓹料折叠iPhone重演iPhone X剧本 初期产量有限 或推迟预购与发售

知名苹果供应链分析师、天风国际证券分析师郭明𫓹发文表示，根据其最新的产业调查显示，折叠iPhone在今年下半年组装出货量约700至800万部，当中今年第三季出货量为50万至100万部（占比约10%）。相较之下，iPhone 18 Pro或Pro Max在今年第三季预估总出货量约2,000至2,200万部，显著高于折叠iPhone并已达9月正式发售的备货要求。郭明𫓹又指，从今年第三季备货量的角度来看，折叠iPhone很有可能会重演2017年iPhone X当时状况，即与其他机种一起发布，但开放预购与正式发售的时间均更晚。

创新为卖点 制造难度高

此外，郭明𫓹在文中也列出了5个重点。第一，以创新体验为卖点、同时因制造难度高导致初期生产量有限，这方面折叠iPhone与iPhone X高度类似。他解释，当年iPhone X的技术创新与销售卖点，在于它是首款采用 OLED全萤幕设计的iPhone，并导入浏海设计与Face ID或TrueDepth相机系统，因其制造难度高，在2017年第三季出货量估计低于100万部。

第二，虽然苹果于2017年9月12日同时发布iPhone X与iPhone 8或8 Plus，但iPhone X的开放预购与正式发售时间分别为10月27日与11月3日，晚于 iPhone 8或8 Plus的9月15日与9月22日，原因在于iPhone X未达9月开卖所需的备货水平。从这角度看，在今年第三季出货量有限的折叠iPhone，也有可能在今年第四季才会开放预购与正式发售。

开放预购后料立刻售罄

第三，在与电信业者、销售通路、转售或代购业者（俗称黄牛）交流后，结论是即使折叠 iPhone售价高达约2,300至2,500美元，需求热度应至少能持续到2026年底，意味折叠 iPhone在开放预购后可能会立刻售罄，且出货等待时间将快速拉长到4至6周（或更久），并持续到12月。

折叠iPhone发售初期供应稀少、外观辨识度极高、具备创新用户体验，这些特点均有利转售或代购业者在短期内推升转售价格；届时若转售价较官方售价高出 50至100%，也不是不可能。

第四，当年iPhone X供不应求的状况到11月下旬已显著改善，最终iPhone X的2H17出货量达约3,000万部。相较之下，折叠 iPhone在今年下半年的出货量较少，仅约700至800万部，应是同时受限于单价较高与制造难度更高所致。

第五，观察折叠iPhone真实需求的较佳时间点，预估会落在2026年底至明年第一季。届时已过年末旺季，产品话题性也将逐步降温，同时初期生产不顺与供给受限的情况应会显著改善。在首发热度与供给限制等非常态因素逐渐消退后，将更能反映折叠iPhone的需求是否具备延续性。