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美暂缓执行阿里巴巴游说禁令 五角大楼期间不得列其为中国军方公司

商业创科
更新时间：10:21 2026-07-06 HKT
发布时间：10:21 2026-07-06 HKT

美国联邦法官周日（6日）下令暂缓执行一项针对阿里巴巴（9988）在美聘请专人进行游说的禁令，并审议该措施是否符合宪法。在相关动议作出裁定之前，或法院就动议举行听证会之前，五角大楼不得对阿里巴巴执行游说禁令，生效时间最长达60日。

游说公司早前纷切断关系

据彭博报道，上周一项旨在针对涉嫌协助中国军方的公司新法例生效，若游说公司为被五角大楼列入黑名单、涉嫌协助中国军方的公司工作，将会被禁止与国防部合作，迫使华盛顿最有影响力的游说公司纷纷与阿里巴巴及其他中国科技巨头切断关系。

不过，据法官下令，在执行禁令暂缓期间，五角大楼不得将阿里巴巴视为中国军方公司。

此前，五角大楼在6月8日将阿里巴巴列入在美国营运的中国军事公司名单（即1260H名单），涉事公司包括半导体，AI，机械人及无人机等关键产业。阿里巴巴则在同月23日提起诉讼，并在6月30日提出动议，要求移除游说禁令。

阿里：禁令侵犯言论自由

阿里巴巴在最近一份文件中表示，禁令侵犯其言论自由，导致公司在与联邦政府的往来中，包括立法、监管及塑造其业务的政策上，皆「失去发言权」。

阿里巴巴又指，没有任何一家成熟的游说公司会愿意为了代表阿里巴巴，而放弃接触与五角大楼有合同关系的数万家公司。公司在另一份文件中亦指，其20多名注册游说人士最近几周已全部撤回注册。

与此同时，五角大楼在上周五（3日）提交一份联合声明中显示，官员认为禁令完全符合美国宪法，但也承认「双方及法院都能从签订短期协议中获益，以便法院能够作出评估」。

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