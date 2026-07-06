连成德明年3月任领展CEO 基本薪金每年900万 另有保证奖励及签约奖金

领展（823）宣布，委任连成德（Neil Slater）为新任行政总裁，自2027年3月1日起生效。

现时为Redevco行政总裁

领展指出，连成德现时为欧洲房地产投资平台Redevco的行政总裁，旗下零售资产平台属全欧洲规模最大之一，他同时亦担任该公司联席首席投资总裁及投资委员会主席。领展指，连成德拥有卓越的领导才能及深厚的全球房地产投资经验，并曾长期在亚洲生活及工作，将与领展现有管理团队、董事会以及主席委员会紧密合作。

该集团表示，将继续专注于其核心优势及往绩，持有及积极管理其位于亚太区即香港、中国内地一线城市、新加坡及澳洲的商场及停车场组合；同时亦继续发展新的资本合作关系，透过共同持有资产或管理第三方资本，发掘具增值潜力的投资机会，进一步实现多元化，提升回报及基金单位持有人价值。

获授保证奖励及签约奖金

连成德基本薪金为每年900万元，并符合资格参与领展的酌情短期奖励计划及长期奖励计划。另外，连成德将获授2027年3月底止年度短期奖励计划下保证奖励1,350万元、一次性签约奖金1,350万元，以及价值2,400万元的长期奖励，以补偿其因离开现任职位而放弃的薪酬及其他待遇。

连成德表示，领展在国际市场享有良好的声誉，并在香港及亚太区内社区担当重要角色，而他在领展发展的重要时刻获委任为行政总裁，将带领领展迈向下一发展阶段。

领展董事会主席欧敦勤表示，期待与连成德紧密合作，继续专注发挥领展在亚太区持有及积极管理零售物业及停车场资产方面的优势。欧敦勤又指，连成德的委任是经过全面、国际化且竞争激烈的物色及甄选程序，亦于过程中展现出其领导能力及策略视野。

据领展介绍，连成德在加入Redevco前，曾任Aberdeen Investments全球实质资产主管及全球房地产主管，领导欧洲其中一家规模最大的实质资产业务，此前亦曾出任该公司日本业务的行政总裁兼代表董事，建立及拓展其投资管理业务。连成德在此之前，曾任职于Man Group驻瑞士工作超过6年，负责管理数十亿美元债务投资组合，期间向亚洲、中东及南美洲市场推出单一策略及多元策略的全球及区域另类资产产品。