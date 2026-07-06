港股或先回踩5日线后延续反弹｜古天后

7月6日，大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，初时局部地区雨势较大。上周五美国假期，周五晚夜期几乎无咗心跳，黑期则稍稍为回落23300水平之下，又再逼近返条10日线。港股七月开局连升两个交易日，周五一度升至23516水平遇阻，最终以23350收市，升295点，按周计升679点，结束连跌七星期不断向下寻底之势。不过以港股从5月高位26844跌至6月低位22518，累跌逾4000点计，目前反弹力度实在微弱，反映市场仍未恢复信心。

不过，上周恒生指数成功升破5日及10日线，并连续三日造出higher high及higher low，技术走势开始逐步改善，不排除大市开始在市场接近绝望中筑底。当然，恒指能否成功筑底或已经见底尚有待确认；首先短期内切忌又再跌穿5日及10天线，并最好能够升穿20日线即23948，令技术走势进一步改善。

港股或有望再挑战100周线

本周如外围及内地股市未见太显著调整，港股或有望再挑战100周线，约23500水平，企稳则进一步向上挑战20日线即23950水平。目前港股仍弱不禁风，反弹之路并不平坦，留意本周仍有机会先回踩5日线即23000及10日线23250回测支持，5日线不容再失，否则下方支持为22800及22600，再失上周低位，港股则难言见底。

留意内地由本月15日起实施人工智能（AI）拟人化服务规管。阿里巴巴（9988）旗下千问及字节跳动旗下豆包分别通知用户，旗下代理式AI（AI Agent，又称智能体）服务将于15日下线终止服务。内媒分析，科技公司此举除配合新法规外，亦趁机将资源从低价值嘅个人用户，转向发展高价值嘅企业客户。不过此举难免对相关股份带嚟短暂冲击。

《电子商务法》修正冲击有限

至于市监总局与商务部日前就《电子商务法》修正草案，公布征求意见稿，修法内容包括在现存定额罚则上增加规制手段，主要目的系修补漏洞，例如加强保障消费者权益、禁售商品管控等，其监管力度远低于过去对教培行业等整顿为低，预期对普通电商冲击有限。

电商法则旨在遏止电商平台间过度「内卷」行为，事实上，补贴战与价格战已将多个行业利润率压缩至接近零，需要留意政策背后是否针对特定企业。但从目前，规管属于更广泛结构性问题，而非针对单一行业或特定企业。同时，内地电商市场格局已由几家龙头企业主导，新规更有望建立行业底线，抑制以补贴烧钱抢份额的做法，促使平台协商并设定利润底线，令行业朝更健康盈利模式发展，相关情况未必是坏事。

美股上周见科技股调整，不过AI及半导体供应链基本因素未见太大变化，只要外围股市喘定，加上A股表现又唔系太差，港股料可延续反弹，本周恒指仍有望向上挑战23800-24000水平。

古天后