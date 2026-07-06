港AI云端物流系统商拟美上市 料跨境电商趋蓬勃 目标收入倍数增长

香港人工智能（AI）云端物流系统商Smart Kreate Group（SKG）拟今年以De-SPAC形式在纳交所上市，该公司行政总裁赵家祺预计，跨境电商市场的发展将会越来愈越蓬勃，故公司未来数年的收入目标为倍数增长，现时仍是投入期，但预算投入期的回报是快，另因应不同的市场变化，未来会不断加入一些新功能或业务，以完善公司的一站式服务。

SKG与KLN子公司合作

SKG与KLN（前称嘉里物流，636）旗下子公司KEC达成战略合作，共同打造跨境电商物流平台。他指出，SKG会提供一个系统，而KEC有强劲的定单量和资源，又透露KEC曾向公司提供优先发展市场的参考，彼此正商讨方向性，冀公司上市后，下一步便可专注于海外市场。

他指，公司会先扩大东南亚和欧洲市场，且正在观望美国市场，因为其政策变动较多。在东南亚市场中，会专注星马泰越印；欧洲则专注于电商文化发达的德国、西班牙和英国。

预告下季推中小企SaaS平台

他预告今年第四季公司将推出一个针对SME（中小型企业）的SaaS（软体即服务）平台。现时客户当中，大型商家的占比较大，但希望未来大型商家和SME的比例为1比9。至于收入方面，向SME提供的服务较为标准化，收费较低，入场门槛约数百元，但相应地公司的支出会较为简单；至于大型商家的收费较高，但需要提供很多定制化服务。

SKG与特殊目的收购公司（SPAC）Quetta Acquisition Corp今年3月达成业务合并交易，是次交易对SKG的企业估值约2亿美元，在取得监管机构和股东的批准后，预计将于今年第三季度完成。

他解释，由于公司「希望冲向国际」，吸纳更多外国的商家和投资者，以及公司具备AI和科技元素，所以发现美国上市更加适合SKG。他指出，目前筹备上市的流程顺利，冀尽快能够挂牌。他提及，公司并非「买仓、买车的公司」，因而资金投入技术研发上，估计接近逾一半的融资额将投放于AI和资讯科技（IT）。