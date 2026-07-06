维特健灵斥资亿元设新总部 拟扩充门店 待营业额破百亿考虑上市

中式保健品集团维特健灵宣布，斥资九位数字购入物业设立全新总部，并趁租金回调于今年内扩充及新增共19间实体门市。管理层透露，公司目前全属「零杠杆」营运，现阶段未有迫切融资需求，待营业额规模达100亿元时，方会正式考虑上市。

新总部设会员专属空间

创办人兼行政总裁陈曦龄在发布会上表示，集团自创立以来，一直秉持「买入物业自用以抵御市场波动」的营商哲学。为配合业务扩展，集团斥九位数字购入物业打造全新总部。新总部除了整合办公区，更设立私隐度高的会员专属空间，引入AI舌诊、头皮及血管微循环检测等先进仪器。

直言未受「北上消费」冲击

面对本港零售寒冬与「北上消费」热潮，陈曦龄直言集团未受冲击：「港人北上甚少购买保健品，反观内地旅客更倾向来港扫货，我们位于关口附近的门市销情依然畅旺。」她指出，集团视近期租金回调为机遇，今年内已将18间门市扩充至相连舖位，并新增1间门市。同时，公司积极研发针对年轻人的纤体等新产品，成功将客群年龄中位数拉低至约30岁。

未有进行任何财务杠杆

尽管大举投资，陈曦龄强调日常营运及购置物业均为全额支付，未有进行任何财务杠杆。对于上市计划，管理层直言目前资金充裕，除非有投资者开出「无法拒绝」的作价，否则暂无意出售股权。集团期望继续深耕本港、内地及海外市场，待整体营业额达100亿元大关时，才会正式将上市计划提上日程。