吕宇健伙钟培生拓卡牌业务 尖沙咀2.1万呎旗舰店已开幕

人称「Ken Sir」的吕宇健旗下巨京控股（8450）与「百亿富三代」钟培生（Derek）合作，拓展集换式卡牌游戏及运动卡业务。该公司上周五（3日）收市后公布，已成立主要从事经营集换式卡牌游戏及运动卡的新业务分部，以把握香港市场的强劲增长动力，并多元化收入来源及扩阔业务组合。该股上周五收报0.73元，升约2.8%。

巨京新业务透过HKTCG营运

公告指出，新业务分部透过非全资附属公司Hong Kong Trading Card Game Limited（HKTCG）营运，提供卡牌寄存及寄卖服务、卡牌鉴定及评级服务、市价追踪及比较，以及卡牌批发、买卖及转售。HKTCG亦于旗舰店提供会员制卡牌对战设施及体验活动，同时举办收藏家参与活动、锦标赛及展览，以及粉丝聚会、签名会、娱乐活动及由热爱卡牌的知名人士或艺人参与的推广活动，借此提供收藏家参与及体验式服务。

公告又指，HKTCG目前处于试业阶段，旗下位于尖沙咀i SQUARE占地21,000平方呎的旗舰店及网上平台已投入运作，正式开幕日期则为7月4日（周六）。

钟培生拥HKTCG 49%权益

值得留意的是，HKTCG分别由巨京及钟培生实益拥有51%及49%权益。公告又提到，集团拟借助钟培生在电竞及游戏产业的丰富行业经验、营运知识、市场脉络及资源，为集换式卡牌游戏及运动卡业务的发展提供策略洞见及支持；并相信其在建立电竞社群、以活动驱动粉丝参与及游戏内容平台方面的卓越往绩，将有助于发展别具一格的集换式卡牌及运动卡枢纽。

