传英服装商Next考虑提购潘迪生旗下Harvey Nichols

据英国天空新闻周六报道，英国服装零售商Next Plc.正考虑对本港零售业富豪潘迪生旗下奢侈品百货连锁店Harvey Nichols提出收购要约。

报道指，Next的提购计划尚处于较早阶段。目前仍未得悉Next是否打算在收购后继续经营Harvey Nichols在各地的分店。对于上述报道，Harvey Nichols拒予置评，而Next亦未有回应。天空新闻也没有交代消息来源。

早前已传潘迪生有意放售

Harvey Nichols成立于1831年，销售从化妆品和时尚品牌到食品和葡萄酒等奢侈品。日前英媒报道指，有「名牌潘」之称的潘迪生，拟出售其持有的Harvey Nichols，标志着他在该公司长达35年的控制权将告一段落。据英国《金融时报》报道，拥有195年历史的Harvey Nichols正与多间国际买家磋商，惟谈判尚处初期阶段。

潘迪生于1991年以5,300万英镑，从Burton Group手中收购Harvey Nichols，其后一直担任主席及控股股东。伦敦骑士桥旗舰店更是与Harrods齐名的奢侈品百货地标。潘迪生入主后将品牌引入香港，2005年于中环开设分店，成为香港奢侈品零售的重要地标之一。

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