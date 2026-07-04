AI拟人化管理办法7.15实施 豆包及通义千问同日下线智能体功能 

字节跳动旗下豆包及阿里巴巴（9988）旗下通义千问，今日（4日）均宣布智能体（AI代理）功能将于7月15日下线，同日为内地《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》正式实施日期。

建议用户提前备份重要内容

据内媒报道，豆包发布《豆包智能体功能下线通知》，称由于产品功能调整，智能体功能将于7月15日下线。用户其后仍可在一段时间内查看并自行保存智能体讯息及历史对话数据，10月15日后，豆包将根据《隐私政策》对智能体相关数据进行处理，后续将无法在豆包内查看或恢复。

通义千问同日也向用户推送《千问智能体服务下线提醒》，表示千问智能体功能与服务将于7月15日正式下线，下线后用户将无法继续访问相关智能体配置及历史对话记录。两间公司均建议用户，通过复制、截图或分享等方式提前备份重要内容。

国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、市场监管总局今年4月联合公布《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》，自7月15日起施行。该《办法》旨在促进人工智能拟人化互动服务健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

上海下架逾1.4万个违规智能体

据报上海市委网信办近期向近百家重点平台进行法规宣贯，督导企业严格落实未成年人身份核验，防范情感依赖与消费诱导。上海市委网信办日前通报「清朗·整治AI应用乱象」专项行动第一阶段成果，累计下架违规智能体1.4万余个。

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