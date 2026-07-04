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市监总局及商务部拟修订电子商务法 扩大适用范围、丰富规制手段

商业创科
更新时间：11:28 2026-07-04 HKT
发布时间：11:28 2026-07-04 HKT

国家市场监督管理总局、商务部就研究起草的《中华人民共和国电子商务法（修正草案征求意见稿）》开始向社会公开征求意见。该草案将扩大适用范围，使其不再局限于平台和商家，并修订了数字经济的相关规则。

修正草案征求意见稿共20条，主要内容包括五个方面：一是扩大法律调整范围。在当前平台和平台内经营者基础上，进一步明确平台经济其他参与主体的权利义务。

规范电商突出违法行为

二是健全平台责任制度。在当前的定额罚、责令停业整顿的基础上，丰富规制手段，支撑常态化监管。三是明确监管合力工作机制。针对平台经济跨界混业经营，增加线下线上业务归口管理一致原则，强化部门联动、央地协同的一体化监管。

四是规范电子商务突出违法行为。聚焦实践中群众反映强烈的问题，对相应条款进行修改完善，切实回应社会关切。五是深化电子商务开放合作。推动电子商务领域规则、规制、管理、标准同国际相通相容，加强行业自律，引导有序出海，增加对外反制措施，维护企业合法权益。

建多层级法律责任体系

两部门就电子商务法修正草案征求意见稿答记者问指出，本次修改聚焦实践中的突出问题，加强新就业形态劳动者、电子商务平台内中小经营者和消费者合法权益保障，推动各方主体互利合作、实现共赢发展；并建立多层级法律责任体系，形成处罚梯次，实现惩戒力度与违法程度相匹配，使法律责任设定更加公平合理。
 

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