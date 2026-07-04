三星DRAM传今季加价20% 连续三季大幅上涨

存储晶片价格持续上涨，有传韩国三星电子拟将今年第三季度DRAM（动态随机存取存储器）的平均售价按季提高20%。有内地传媒引述业内人士指消息属实，称三星已通过口头报价通知了部分客户。

据韩国传媒报道，三星电子正与正与客户展开价格谈判，第三季通用DRAM均价目标涨幅较上季最高达 20%。公司同时计划将服务器与移动端均面临瓶颈的低功耗 DRAM(LPDDR)价格上调20%以上。

厂商：已获提价口头通知

内媒引述消费电子终端厂商负责人指，三星在6月已与他们洽谈，现已收到三星关于DRAM提价的口头通知。该人士指，上游部品大幅涨价会传导至整机终端售价上，这会遏制一定的市场需求，但毕竟现在消费电子产品整体价格不高，预计涨价也不太会影响用户选购。

三星电子今年以来的 DRAM 平均销售价格涨幅远超同业。其DRAM第一季均价按季上涨约90%，第二季的涨幅也维持在50%至60%之间。即使第三季的目标涨幅预计会收窄至20%左右，但这已是连续数个季度的大幅调升，显示出供给侧在面对AI需求具有强大话语权。

涨价较SK海力士等对手积极

另外报道引述业界分析，三星能够较SK海力士等对手采取更积极的涨价策略，主因在于其产品结构中通用型DRAM占比较高，这使得三星在价格回升周期中拥有更大的弹性与动能。

据TrendForce存储器价格调查显示，2026年第三季DRAM供应持续紧缺，但因消费级应用需求下调及高基数，合约价涨幅收窄，预计将比第二季度增长13%至18%。NAND Flash（闪存存储器）主要需求仍由AI推理与大型数据中心建设支撑，但因合约价已达历史高位，消费端客户在需求放缓的情况下对价格承受力已达极限，预估合约价将比第二季度增长10%至15%，涨幅也较前几个季度明显收窄。另一调研公司Sigmaitnell的数据显示，预计第三季LPDDR5X （8GB）合约价按月涨幅约20%。

