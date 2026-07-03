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阿里巴巴据报7.10起内部禁用Anthropic Claude 涉植入后门安全风险

商业创科
更新时间：21:47 2026-07-03 HKT
发布时间：21:47 2026-07-03 HKT

阿里巴巴（9988）据报内部宣布全面禁用美国AI公司Anthropic旗下Claude模型，员工亦须卸载包括Sonnet、Opus、Fable等多个模型系列及Claude Code在内的代理（Agent）产品，禁令将于7月10日正式生效。

阿里列Claude为高风险软件

内媒引述阿里内部人士指，此举背后原因是近期Claude Code被曝存在植入后门的安全风险，阿里经综合评估后已将其列入高风险软件名单。

报道又指，阿里内部自年初以来为鼓励员工使用AI技术，不仅推出内部模型免费额度，亦对外部模型实行大额报销政策，员工可自由选择Claude、GPT、Gemini等外部模型，不少程序员每周消耗额度达数百美元。

Anthropic曾指控阿里「蒸馏」Claude AI

据此前报道，Anthropic指控阿里巴巴透过数以万计的虚假帐户发动大规模行动，「违规」取用旗下Claude AI模型，以规避Anthropic将其产品限制在中国市场之外的政策。其后Claude被揭内置隐蔽的检测机制，检查用户是否处于中国时区，以及是否匹配阿里、百度、字节跳动等多家中国科技企业及AI实验室的域名。

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