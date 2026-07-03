汇控及渣打传进行重大风险转移交易 管理贷款违约风险

彭博报道，汇丰控股（005）正为一项与亚太地区贷款组合有关的重大风险转移交易打下基础，因集团加大使用SRT（合成风险转移，Synthetic Risk Transfer）此类对冲工具。

汇控交易涉香港在内亚太市场贷款

报道引述知情人士报道，汇控正与投资者进行初步商讨一项交易，可能涉及香港、新加坡、印度和澳洲等市场的贷款。此项交易或于今年稍后时间完成。

渣打SRT交易规模料达20亿美元

另外，知情人士指，渣打集团（2888）亦在考虑一项涉及约20亿美元（约156亿港元）全球企业贷款的交易，作为其Chakra SRT计划的一部分，惟交易条款可能因与投资者的讨论而有所调整。

SRT正日益受到银行界欢迎，作为管理贷款违约风险、提升清偿能力比率，以及释出监管资本重新配置的方法。投资者亦喜爱此类工具，因目前提供的票息通常超过10%。

汇控财务总监郭珮瑛（Pam Kaur）在3月的一次分析师电话会议上曾表示，集团已在英国和亚洲开始进行一些SRT交易，并指相对其他一些银行，集团还有很大的空间可以做更多SRT。