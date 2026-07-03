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花旗料油价年底跌至60美元 能源物流樽颈正逐步消除

商业创科
更新时间：21:20 2026-07-03 HKT
发布时间：21:20 2026-07-03 HKT

美国与伊朗达成谅解备忘录并暂停敌对行动，霍尔木兹海峡的航运逐渐恢复正常。花旗集团预计，由于市场焦点重新转向基本面，布兰特期油年底前可能进一步跌至每桶60美元水平。

初期期航运路线仍需时复常

花旗报告指出，全球能源市场正迅速恢复正常，带动油价在第二季急挫30%，蒸发军事冲突期间的升幅。该行强调，原油基本面正在急速主导市场，包括航运流量恢复正常、中国买家缺席、实体原油市场急剧疲软，加上库存消耗远低于预期。花旗行指，虽然初期航运路线复常及保险市场调整，将带来市场波动，但商业营运商已逐渐将风险视为可控。

花旗建议投资者把握夏季反弹机会逢高沽出，并预期布油价格在年底至明年初，将维持在60至65美元区间。布兰特期油本周低见每桶70.14美元，对上一次跌穿60美元已是今年1月。

华尔街其他大行亦持类似看淡观点，高盛预期，全球原油市场将重返供过于求的局面；摩根士丹利近周已两度下调油价预测，警告市场面临供应过剩风险。

料美伊数月内达永久协议

今年2月下旬爆发的冲突曾导致连接波斯湾与全球市场的霍尔木兹海峡面临双重封锁，令能源市场陷入混乱，油价急升。花旗预期由于美国、伊朗及中东大部分地区具备强烈的局势降温诱因，目前的谅解备忘录有望在未来数月转化为永久性协议，并能够进一步消除油价的地缘政治溢价。

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