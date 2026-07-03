私人财富管理公会去年会员增逾50% 冀进一步优化理财通

证监会日前公布《2025年资产及财富管理活动调查》显示，去年本港私人银行及私人财富管理业务板块管理资产按年增24%至12.95万亿元，超越2021年历史高位。私人财富管理公会（PWMA）表示，本港资产及财富管理生态持续发展和多元化，公会会员总数去年增逾50%至62家，涵盖私人银行、资产管理公司及专业服务机构。

PWMA称，截至3月底，「跨境理财通」南向通的投资者人数上升了27.6%，体现出持续加强跨境财富管理互联互通的重要性。公会期望，跨境投资渠道将以审慎、有序及可持续的方式扩展，包括进一步优化跨境理财通计划，促进资金流动。

会员机构对未来5年场前景乐观

该公会又指，内地投资者资产管理规模增26%，印证香港作为「超级增值联系人」的角色。客户对香港作为首选财富管理中心的信心创三年新高，所有会员机构均对未来五年市场前景表示乐观。公会提到，约70%资产来自机构及企业投资者，反映市场对香港监管框架、市场基建及投资能力的信心。