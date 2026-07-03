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本港首5月晶片转口内地近万亿元 占中国相关进口52%创新高

商业创科
更新时间：18:12 2026-07-03 HKT
发布时间：18:12 2026-07-03 HKT

中美科技战持续升温，香港却在AI晶片贸易中意外受惠。彭博分析本港数据发现，今年首5个月香港占中国晶片进口总额2,390亿美元（约1.86万亿港元）超过一半，创历史新高，10年前有关比例仅为三分之一。

去年香港AI出口总值超越日本

彭博引述本港统计处数据显示，香港今年首5个月向内地转口半导体价值达1,240亿美元（约9,627亿港元），相当于中国晶片进口总额的52%。香港去年出口AI相关商品总值近1,590亿美元（约1.24万亿港元），在亚洲排名第五，超越日本。而单计5月，香港与内地贸易额按年增长近50%，为1992年以来，撇除疫情时期的最大增幅。

专家：香港是半导体贸易理想枢纽

报道指出，香港之所以能成为AI贸易的关键枢纽，主要由于自由港零关税、资金自由进出及国际航空枢纽。法国外贸银行亚太区高级经济学家吴卓殷指出，晶片价值高、重量轻且时效性强，香港的航空货运网络和自由港地位使其成为半导体贸易的理想枢纽，制造商可频繁稳定发货，亦可灵活储存待售。

不过，报道指出，香港的中间人角色亦存在风险。香港缺乏台湾、韩国的晶片制造能力，亦缺乏内地市场规模，容易受地缘政治波动影响；特朗普首次担任美国总统期间，已取消香港特殊关税待遇，而特朗普重返白宫后进一步收紧对华晶片限制，香港虽加大对美国制半导体采购，但仍面临不确定性。

报道又指出，为分散风险，行政长官李家超亲自率团出访中东、中亚及东南亚开拓新市场。本港贸发局本周将今年出口增长预测上调至逾20%，理由是AI驱动的「技术上升周期」，AI相关电子产品现已占香港出口57%，高于2024年的44%。

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