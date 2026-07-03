惠誉上调香港银行业展望至中性 料商业房地产资产质素压力下半年缓和

评级机构惠誉表示，香港银行业因商业房地产（CRE）敞口而承受的资产质素压力，或可望于今年下半年缓和，因为过去几年大多数的不良CRE贷款已获确认为减值。这发展支持银行业今年的展望由年中的「恶化」修定为「中性」。尽管如此，解决本地CRE问题贷款仍将是渐进的，而长时间的抵押品处置可能会令最受影响银行的信贷成本维持在较高水平。

多数不良CRE贷款已减值

惠誉指出，CRE贷款是近年香港银行资产质素表现出现差异的主要驱动因素。压力首先于2021年出现在与中国内地相关的敞口，之后自2024年起扩展至本地CRE组合及其他相关敞口。这导致多家银行的资产质素评分被下调，而对于受影响最严重且评级缓冲有限的银行，其生存能力评级（Viability Rating）亦遭下调。

惠誉相信，大部分不良CRE敞口已在2025年底前变为减值。尽管地缘政治紧张等不确定因素依然存在，但更稳定的宏观经济环境，以及香港持续活跃的IPO市场，应有助于抑制本地CRE贷款进一步显著恶化。

信贷成本仍偏高

不过，惠誉提醒，香港受压CRE资产，包括零售及非核心写字楼物业估值持续下跌，或令受影响较大的银行信贷成本维持在高于历史平均水平，但在审慎的贷款增长及整体稳健的盈利支持下，拥有较强的资本缓冲，应可继续为损失提供稳固的缓冲。