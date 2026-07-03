大型科技港股大幅折让 汇丰：如「送增长引擎」何伟华看好A股多于H股

汇丰私人银行及财富管理北亚首席投资总监何伟华表示，今年以来A股与港股表现明显分化，反映全球AI升浪主要集中于硬件端，且中国经济K型分化加剧。汇丰目前看好A股多于H股，原因是A股市场包含更多受惠于AI硬件及产业链的企业；但同时认为投资者仍应配置部分境外上市大型互联网及云端企业，以全面捕捉中国AI投资机遇。

A股港股走势南辕北辙

何伟华指出，年初至今，中国A股表现明显跑赢恒生指数及MSCI中国指数。沪深300指数升8.4%，MSCI中国指数跌15.5%，恒生指数跌10.0%。科技板块分化更明显，深交所创业板指数年内升36.5%，但恒生科技指数跌20.1%。

他认为，两者走势南辕北辙，反映全球AI升浪的结构性特点，市场今年主要追捧AI硬件推动者，包括半导体、先进封装、光学模组及AI伺服器，而这类资产的表现均由创业板指数及科创50指数的A股上市公司主导。

K型经济上半部迅速扩张

何伟华表示，中国经济K型两极分化或正加剧。在政策支持、出口需求及国产替代的催化下，K型经济的「上半部」迅速扩张，包括AI运算、半导体、先进设备及硬件领域。

相反，K型经济的「下半部」，例如消费、房地产及非必需消费领域却仍面对结构性疲弱问题。5月的经济活动数据显示，两极分化的趋势越演激烈。

港股科技受盈利及监管拖累

何伟华指出，H股科技企业表现较弱，主要受消费市道疲弱、监管因素及短期资本支出压力。不过，他认为，香港上市的大型科技股已大幅折让，反而为投资者开拓进入AI变现层的良机。尽管传统业务如电商及外卖服务利润受压，加上监管问题带来挑战，但这些企业旗下领先市场的模型及云端业务，在低估值下可视为「免费赠送的增长引擎」。

汇丰对中国市场采取杠铃策略，目前明显偏好A股，尤其是创业板及科创50相关AI硬件及产业链股份，以捕捉全球AI资本支出加速增长。

