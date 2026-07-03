葡萄牙「灵魂人物」C朗商业版图解构 横跨AI、酒店及内衣 身家料逾百亿 ｜世界杯2026

葡萄牙今日（3日）成功跻身世界杯16强，C朗亦以一球12码取得自己在淘汰赛中的首个入球。日前在世界杯小组赛以5：0大胜乌兹别克，41岁的C朗梅开二度，成为首位连续6届世界杯均有入球的球员。赛后，他接受LiveModeTV记者访问时，被对方笑问，「既然你已经入股成为我们老板，何时给我们加薪？」令C朗当场大笑，回应称「今天是适合开玩笑的日子」。这段轻松互动的场面在网上广传，也令外界再次关注其球场外的商业身份。

C朗于今年5月入股葡萄牙线上体育串流平台LiveModeTV，成为重要合伙人。LiveModeTV是巴西体育媒体公司LiveMode旗下国际平台，主打透过YouTube及社交平台免费直播体育赛事，靠广告及赞助变现。

身家估逾12亿美元

据外媒估算，C朗身家介乎约12亿至14亿美元（约94亿至110亿港元），已是足坛首批十亿富豪之一。其收入来源不再只是利雅得胜利的天价薪酬，还包括Nike终身合约、社交媒体、CR7品牌授权、酒店、健身及多项股权投资。C朗的Instagram粉丝数长期位居全球前列，单一商业帖文据报可带来高达350万至400万美元收入。

CR7品牌由内衣做到香水

C朗的核心消费品牌是CR7。该品牌最初由内衣及精品店起步，其后扩展至衬衫、鞋履、香水、眼镜等产品线，靠C朗本人形象直接带动销售。CR7品牌去年7月便在尖沙咀K11 MUSEA开设亚洲首间CR7生活博物馆，展示C朗拿度职业生涯的互动展览、奖杯及珍贵纪念品。

酒店方面，C朗早于2016年与葡萄牙Pestana Hotel Group合作，打造Pestana CR7 Lifestyle Hotels。品牌已在马德拉、里斯本、马德里、纽约及马拉喀什等地营运，并曾被指有意进一步拓展英国市场。

除CR7自有品牌外，C朗多年来亦与Nike、Herbalife、Clear、Tag Heuer、Jacob & Co.及Binance等品牌合作。其中Nike终身合约被视为其最重要代言资产之一；Binance则曾与他合作推出ForeverCR7 NFT系列。

另外，C朗透过CR7 Sports Investments买入西乙球会艾美利亚（UD Almería）25%股份，正式进入西班牙足球投资市场。艾美利亚现由沙特投资集团SMC Group持有。C朗表示，自己一直希望在球场之外为足球作出贡献，并形容艾美利亚基础扎实、具明确成长潜力，期待与管理层合作推动球会进入新阶段。

健身及植发变健康生意

C朗另一条商业主线，是把自身「自律」和身体管理形象变现。他与Crunch合作发展CR7 Crunch Fitness健身房，在葡萄牙及西班牙拓展健身业务。

医疗及个人护理方面，C朗是植发及头发护理集团Insparya的重要股东。Insparya在西班牙、葡萄牙及中东等地设有中心，专注植发、头发护理及相关医疗服务。

Bioniq、AvaCR7及Ursu9组健康闭环

健康科技方面，C朗投资Bioniq，该公司主打透过血液检测，为用户定制个人化维他命及营养补充方案。

恢复训练方面，他与Ava合作推出AvaCR7系列，销售筋膜枪、恢复设备及追踪器等产品，主打运动后恢复及身体管理。

此外，他亦推出Ursu9矿泉水品牌，标榜富含天然抗氧化物及矿物质。由健身、植发、营养补充、恢复设备到饮用水，C朗几乎将自己作为顶级运动员的生活方式，拆成一条完整健康消费产业链。

C朗亦推出Erakulis健康应用程式，整合健身、营养及健康管理，主打「Live Healthier, Live Longer」概念。该App进一步将其个人训练哲学数码化，让CR7品牌由实体产品延伸至订阅式健康服务。

AI及科技押注Perplexity、Whoop及UFL

科技投资方面，C朗近年涉足AI及可穿戴设备。他投资AI搜寻公司Perplexity AI，该公司定位为AI答案引擎，被视为Google搜寻及ChatGPT等服务的竞争者之一。

他亦投资可穿戴健康科技公司Whoop，该公司主打以手环追踪睡眠、恢复、心率及运动数据。

足球游戏方面，C朗投资UFL，该游戏定位为免费足球游戏，试图挑战EA Sports FC在足球游戏市场的地位。更早之前，他亦曾推出Viva Ronaldo社交应用，以及手机游戏《Heads Up With Ronaldo》。

FanCraze及NFT涉足Web3

除AI及游戏外，C朗亦曾参与Web3及数码资产市场。他与Binance合作推出多个NFT系列；另外亦投资FanCraze，该平台专注板球及体育收藏品的区块链交易。

电影公司UR•MARV伙名导

电影方面，C朗与英国导演Matthew Vaughn共同创立独立电影公司UR•MARV，计划制作及投资电影项目，Matthew Vaughn曾参与《Kingsman》等作品。

C朗形容，进军电影是人生新篇章。对他而言，这不只是跨界娱乐，而是把个人品牌由球场、商品及社交媒体，延伸至内容制作。

媒体投资Medialivre

媒体方面，C朗参与葡萄牙媒体公司Medialivre，该公司前身为Cofina Media，旗下包括葡萄牙报章《Correio da Manhã》及体育报章《Record》等资产。这与他入股LiveModeTV同属媒体版图。

Padel City及WOW FC押注新兴体育

体育投资亦不止足球。C朗在里斯本投资500万欧元建立Padel City板式网球俱乐部，捕捉该运动在欧洲快速兴起的趋势。同时，他亦成为西班牙MMA赛事品牌WOW FC股东之一，与UFC冠军Ilia Topuria等人共同推动赛事品牌扩张。

Chrono24及Vista Alegre攻高端消费

奢侈品方面，C朗持有二手名表交易平台Chrono24少数股权。Chrono24是全球大型二手奢侈手表平台之一。

他亦买入葡萄牙瓷器品牌Vista Alegre购入葡萄牙著名瓷器和水晶公司10%股份，投资1,730万欧元，还收购了Vista Alegre西班牙30%的股权。Vista Alegre主打高端瓷器及水晶产品，C朗入股后亦被视为有助品牌拓展国际及亚洲市场。

房产遍布多地 私人度假资产曝光

房地产方面，C朗在全球持有多项豪宅及度假资产，据报遍布马德拉、里斯本、马德里、都灵、英国柴郡、马贝拉及纽约等地。

他亦在红海Nujuma Ritz-Carlton Reserve Residence购入豪华别墅。该度假区私密度极高，需乘船或水上飞机前往。C朗曾形容当地「接近天堂」，是他与家人享受私密生活的地方。

