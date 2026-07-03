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道富看好金价挑战5000美元 料3750美元具强劲支持

商业创科
更新时间：16:51 2026-07-03 HKT
发布时间：16:51 2026-07-03 HKT

道富投资管理最新黄金监测报告指出，虽然现货金6月下跌11.7%，并反复向下测试每盎司4,000美元的支撑位，但该行仍维持看好黄金，目标金价为2027年初每盎司5,000美元。

短线利淡因素方面，道富指出，持有黄金的机会成本上升，加上美元计价效应抑制投资者情绪，令6月黄金好仓交易表现受压。不过，该行认为，联储局鹰派立场并未改变后疫情时代黄金的结构性向好基本面。

道富预测，金价未来6至9个月有70%机会反弹至每盎司4,750至5,500美元；同时，有25%机会在每盎司4,000至4,750美元区间横行整固。该行认为，金价在3,750至4,000美元区间具稳固支持，但相较今年1、2月的宏观环境，金价升至5,500至6,250美元的牛市情境概率已降至5%
 

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