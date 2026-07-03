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海力士290亿美元ADR上市在即 韩国据报准备应对庞大资金流  

商业创科
更新时间：15:13 2026-07-03 HKT
发布时间：15:13 2026-07-03 HKT

据彭博引述消息报道，韩国官员正准备应对晶片制造商SK海力士（SK Hynix）最快于今日（3日）发行美国存托凭证（ADR）所引发的资金流。

可能透过外汇市场进行对冲

消息指出，这项规模达290亿美元的ADR上市交易将于7月14日结算，之后资金可能流入韩国市场，政府预期SK海力士将可能透过远期外汇市场，提前针对这些资金流动进行对冲，SK海力士则表示，公司正在考虑各种方案。

SK海力士正善用美国投资者对存储晶片股的需求，同时已宣布在韩国国内的建厂计划，或令大量外资流入韩国，支持近来汇价疲弱的韩元。韩元今年以来已贬值逾7%，汇率接近17年低点，截至目前跌0.59%，报1美元兑1530.22韩元，1港元兑195.07韩元。

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