Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打香港转帐系统故障 常行指示被重复扣款 客户不满要自行「追数」 

商业创科
更新时间：14:31 2026-07-03 HKT
发布时间：14:31 2026-07-03 HKT

渣打香港发生转帐系统故障，部分客户于7月2日被重复执行常行指示（Standing Instruction），导致帐户被重复扣款。事件曝光后在网上引发热议，不少客户不满银行短讯一度建议自行联络收款人安排退款，质疑银行系统出错，却要客户自行「追数」。

短讯承认技术原因

根据网民上载的短讯截图，渣打通知客户称，由于技术原因，银行于2026年7月2日重复执行客户所设立的常行指示，导致帐户被重复扣帐。短讯又提到，如有需要，客户可联络收款人安排退回重复转帐款项，或致电银行热线查询。

网民上载的短讯截图
网民上载的短讯截图

所谓常行指示，是指银行按客户预先设定，在指定日子转帐指定金额至其他帐户，常用于交租、供楼等帐单。

大公司退款程序麻烦

事件引起不少客户不满。有网民指出，若重复转帐对象是家人或朋友，追回款项或相对容易；但若涉及大公司，退款手续或相当麻烦，涉及许多行政程序。

亦有网民质疑，事件源于银行技术问题，理应由银行主动纠正及处理，不应要求客户自行联络收款人。不少人表示会向金管局投诉，要求监管机构跟进。

渣打：确保客户不会财务损失

渣打回复传媒查询时承认，昨日重复执行了部分常行转帐指示，并已即时主动通知受影响客户。该行表示，正陆续协助客户与收款银行或收款人联络，跟进相关款项安排，以确保客户不会因此遭受任何财务损失，并就事件造成不便深表歉意。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
珍惜生命│大围一小学内男子堕下 当场死亡
00:51
珍惜生命│大围一小学内男子堕下 当场死亡
突发
5小时前
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
生活百科
22小时前
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
影视圈
20小时前
康子妮剖白与林晓峰离婚后独居 遇压力想寻死 谈及前夫揭真实关系 暗示有追求者却难发展
康子妮剖白与林晓峰离婚后独居 遇压力想寻死 谈及前夫揭真实关系 暗示有追求者却难发展
影视圈
5小时前
世界杯2026｜拉莫斯94分钟绝杀 克罗地亚102分钟「绝平」食诈糊 葡萄牙2:1戏剧性淘汰克罗地亚
世界杯2026｜拉莫斯94分钟绝杀 克罗地亚102分钟「绝平」食诈糊 葡萄牙2:1戏剧性淘汰克罗地亚
足球世界
5小时前
新手「上车」装修必睇 师傅拆解3大港人「后悔设计」 开放式厨房系噩梦？ 揭「零缝隙衣柜」骇人真面目｜Juicy叮
新手「上车」装修必睇 师傅拆解3大港人「后悔设计」 开放式厨房系噩梦？ 揭「零缝隙衣柜」骇人真面目｜Juicy叮
时事热话
3小时前
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
时事热话
22小时前
方媛入马场遭「差别待遇」？「港版林志玲」刘子仪P图惹祸认衰删文：纯属疏忽非刻意
方媛入马场遭「差别待遇」？「港版林志玲」刘子仪P图惹祸认衰删文：纯属疏忽非刻意
影视圈
3小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
生活百科
2026-07-02 12:15 HKT