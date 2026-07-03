渣打香港转帐系统故障 常行指示被重复扣款 客户不满要自行「追数」 

渣打香港发生转帐系统故障，部分客户于7月2日被重复执行常行指示（Standing Instruction），导致帐户被重复扣款。事件曝光后在网上引发热议，不少客户不满银行短讯一度建议自行联络收款人安排退款，质疑银行系统出错，却要客户自行「追数」。

短讯承认技术原因

根据网民上载的短讯截图，渣打通知客户称，由于技术原因，银行于2026年7月2日重复执行客户所设立的常行指示，导致帐户被重复扣帐。短讯又提到，如有需要，客户可联络收款人安排退回重复转帐款项，或致电银行热线查询。

网民上载的短讯截图

所谓常行指示，是指银行按客户预先设定，在指定日子转帐指定金额至其他帐户，常用于交租、供楼等帐单。

大公司退款程序麻烦

事件引起不少客户不满。有网民指出，若重复转帐对象是家人或朋友，追回款项或相对容易；但若涉及大公司，退款手续或相当麻烦，涉及许多行政程序。

亦有网民质疑，事件源于银行技术问题，理应由银行主动纠正及处理，不应要求客户自行联络收款人。不少人表示会向金管局投诉，要求监管机构跟进。

渣打：确保客户不会财务损失

渣打回复传媒查询时承认，昨日重复执行了部分常行转帐指示，并已即时主动通知受影响客户。该行表示，正陆续协助客户与收款银行或收款人联络，跟进相关款项安排，以确保客户不会因此遭受任何财务损失，并就事件造成不便深表歉意。

