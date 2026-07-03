Michael Burry看淡AI晶片股 继英伟达后沽空美光 批股价升势极端 「HBM只是周期产品」

电影《沽注一掷》原型人物Michael Burry周四表示，已新增沽空美光科技（Micron）仓位，同时加仓5只长仓股份。他认为，美光股价升势已达历史极端水平，估值、技术走势及长期周期历史均指向明显下行风险。美光周四收报975.56美元，跌5.5%；年初至今，美光累升约248%。

称美光42年来34次跌逾三成

Burry在Substack发文称，美光最能体现周期股特性。他指出，过去42年，美光曾出现34次超过30%的回吐，而目前股价高于200天移动平均线的幅度，是1984年以来最高，甚至超过科网泡沫时期。

他亦批评美光长期盈利能力欠佳，指公司投资资本回报率（ROIC）中位数仅4%，股本回报率中位数（ROE）只有7%，表现「相当糟糕」。他又指，美光约三分一季度会破坏资本价值，自由现金流亦几乎一半时间为负。

批升势由FOMO推动

Burry认为，美光近期急升并非源于理性分析，而是由错失恐惧（FOMO）、博傻理论及市场公开承诺偏误推动。他又称，美光已不再是记忆体领导者，并指出南韩企业的资本开支计划，反而决定美光需要投入多少资本。

至于高频宽记忆体（HBM），Burry称这只是美光漫长产品周期中的又一个新产品，并认为相关升势符合其AI泡沫论。他表示，今次直接沽空美光，是因为认沽期权价格偏贵，若股价回稳、波幅下降，才会考虑增持认沽期权。

加仓5只新股份

除了沽空美光，Burry亦披露加仓5只长仓股份，包括PayPal（PYPL）、Sprouts Farmers Market（SFM）、Zoetis（ZTS）、房利美（FNMA）及房地美（FMCC）。

他透露，加仓PayPal的价格为45.31美元、Sprouts Farmers Market为89.33美元、Zoetis为74.80美元、房利美为6.15美元、房地美为5.69美元。

延续看淡半导体立场

Burry今次沽空美光，延续其对AI及半导体股的看淡立场。他早前已披露持有英伟达（NVDA）、Applied Materials（AMAT）及iShares Semiconductor ETF（SOXX）淡仓，并认为AI相关晶片股可能迎来约三成调整。