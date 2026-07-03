Anthropic据报洽三星代工自研AI晶片 冀减轻对英伟达依赖

据The Information引述消息报道，AI公司Anthropic在周四（2日）正与三星电子洽谈，拟委托其代工制造客制化AI晶片，借此强化算力布局，降低对单一晶片供应商的依赖。

仍处于初期阶段

报道指出，Anthropic的计划仍处于初期阶段，尚未决定晶片功能，效能规格及如何整合至伺服器中，距离量产还有一段时间。亚马逊的Trainium晶片，Google的TPU及Nvidia的GPU仍将是Anthropic运算策略的核心。

随著算力需求持续攀升，愈来愈多AI公司亦开始投资自研晶片以提升运算效率，降低成本，并减少对英伟达等AI晶片公司的依赖。4月有消息传出Anthropic计划自行研制晶片以以应对晶片短缺问题，而OpenAI亦在上月与博通共同推出了首款客制化AI晶片「Jalapeño」，希望针对其模型需求定制更高效率的硬件。

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