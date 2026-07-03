黄仁勋招牌皮褛拍卖 成交价料达47万 媲美Blackwell晶片售价
更新时间：11:41 2026-07-03 HKT
发布时间：11:41 2026-07-03 HKT
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英伟达（NVDA，Nvidia）行政总裁黄仁勋的招牌黑色皮褛，将于苏富比拍卖。据《Business Insider》报道，该件Tom Ford黑色皮褛由黄仁勋亲笔签名，苏富比估计成交价介乎4万至6万美元（约31.4万至47万港元），约等同一粒英伟达Blackwell AI晶片的价格。
7月17日截止竞投
苏富比将于7月7日起接受竞投，该皮褛会在苏富比纽约展出至7月16日，拍卖则于7月17日结束。
苏富比表示，该皮褛经知名鉴定公司PSA（Professional Sports Authenticator）进行相片比对，确认黄仁勋曾于2023年10月18日在台北出席鸿海科技日时穿着。其签名亦经另一机构James Spence Authentication认证。
收益捐非牟利机构
今次拍卖由早期创投基金Long Journey筹办，收益将捐予非牟利机构The Edge Institute，用于资助新一代创业者的奖学金、资助计划及驻留项目。
黄仁勋近年以黑色皮褛形象深入民心，类似苹果创办人乔布斯的黑色高领毛衣，已成科技界标志之一。随着英伟达成为AI热潮核心公司，其皮褛亦被视为AI时代的代表性「科技符号」。
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