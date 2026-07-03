特朗普料马斯克捐SpaceX股份撑儿童投资帐户 称双方关系极佳 

美国总统特朗普周四接受CNBC访问时表示，与刚晋身为全球首位「万亿富豪」的马斯克关系「非常良好」，相信马斯克会向「特朗普帐户」计划捐出SpaceX股份。同时，美光科技（Micron）及戴尔（Dell）创办人米高戴尔等科技巨头已率先宣布提供数以亿计美元的启动资金，多名华尔街交易所高层下周亦将亲赴白宫敲钟。

特朗普被问到马斯克会否捐出SpaceX股份时表示，「我认为他会这样做」，并提到美光科技及戴尔已支持该计划。SpaceX上月完成历来最大规模IPO，集资860亿美元，令马斯克成为全球首位万亿美元富豪后，特朗普称自己曾向马斯克致贺。

特朗普表示，自己与马斯克关系非常好，虽然两人曾因特朗普的大型税务及开支法案出现分歧，但关系已修复。马斯克曾在2024年大力支持特朗普竞选，其后亦曾主导削减联邦政府规模的行动。

2025至2028年出生儿童获1000美元

特朗普帐户将于7月4日正式推出，该儿童投资帐户享有税务优惠。按计划，凡于2025年至2028年出生的美国公民儿童，均可获美国政府提供初始1,000美元投资；较年长儿童亦可开设帐户，并接受家庭、雇主或慈善机构等供款。

企业方面，美光科技本周宣布向特朗普帐户投资2.5亿美元；戴尔创办人米高戴尔则表示，将向2,500万名美国儿童各提供250美元，作为投资帐户启动资金。

华尔街交易所高层赴白宫敲钟

报道指出，多名企业领袖支持特朗普帐户，反映美国企业及金融精英正透过支持总统标志性政策，拉近与白宫关系。下周，纳斯达克及纽交所高层亦计划在白宫椭圆形办公室敲响开市钟，以纪念特朗普帐户正式推出。