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Meta据报拟推新AI模型「西瓜」 称追上OpenAI旗舰模型GPT-5.5

商业创科
更新时间：17:29 2026-07-03 HKT
发布时间：17:29 2026-07-03 HKT

据《Business Insider》引述消息报道，Meta（META）超级智慧实验室主管（Meta Superintelligence Labs）汪滔（Alexandr Wang）周四在内部大会中向员工表示，公司在AI竞赛正取得重大进展，并指出Meta将推出的AI模型——代号「西瓜」已追上OpenAI旗舰模型GPT-5.5。

使用算力比「牛油果」高一个数量级

报道指出，汪滔在大会上表示，「西瓜」是继公司在4月推出的Muse Spark AI模型「牛油果」的下一代，目前正在训练中，并指出「西瓜」使用的的算力比后者高出一个数量级。

与此同时，汪滔亦在周四（2日）于社交平台X表示Muse Spark即将更新，在编码与代理能力上有重大提升，预期很快能推出与Anthropic的Claude匹敌的模型，并补充用户会喜欢正在「酝酿」的成果，若汪滔的预期属实，将证明Meta的投资以及朱克伯格（Mark Zuckerberg）的人才抢夺战正开始见效。

全力推动Meta领先AI竞赛

一直以来，Meta追求缩小与OpenAI，Google及Anthropic等AI公司的差距，并在晶片，数据中心及人才方面投入巨资，但公司仍难以说服开发者及客户相信其模型水准。Meta曾在四月推出Muse Spark的第一款模型，虽然在评测基准上表现良好，但未能达到或超越其他实验室的水准。

此前，朱克伯格在上年将公司AI部门更名为Meta超级智慧实验室，并任命汪滔为主管，负责率领一支称为TBD的AI研究人员团队及其他AI项目，公司亦曾向顶尖AI人才开出每人数亿美元的条件加盟。

Meta今年向投资人预计，公司在晶片，数据中心及其他基建设施上的支出将介于1,250亿至1,450亿美元之间，高于先前预估的1,150亿至1,350亿美元。

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