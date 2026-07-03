朱克伯格指Meta重组「不够干净俐落」 AI代理进展未如预期

据路透社报道，Meta（META）行政总裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在周四（2日）的公司内部会议指出，包含大规模裁员在内的全面重组行动存在不足，执行上不如预期「干净俐落」，且高层在变革时机的判断也有失误，并表示「AI代理」的系统进展速度不如预期。

Meta周四收市跌4.9%，收报582.9美元。

该公司在5月裁减了全球约10%的员工，并将约7,000名员工重新分配到以AI为重点的团队，引发员工反对。其后朱克伯格及其他高层一直在试图缓和部分变革措施 ，但并未改变整体发展方向。

朱克伯格表示，过去四个月AI代理发展的轨迹没如预期般加速，且公司对新结构的押注亦「尚未开花结果」。另外，他亦补充说在1月和2月与高层开始规划重组时，高层担心「我们行动不够迅速，无法适应变化 」，并指出高层当时对Anthropic的Claude Code等工具「非常乐观」。

AI训练未纳入员工资料

此前，Meta于上月因资料外泄疑虑，暂停一项追踪员工滑鼠移动与键盘输入的强制性计划，并随即展开调查，此前计划旨在使用输入数据训练AI。技术总监Andrew Bosworth表示，调查结果确认训练过程中并未纳入任何员工资料，并指若公司在调查完成后决定重启计划，将改为自愿参与机制。