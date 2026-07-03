特朗普称会以「完美程序」重组联储局  据报再部署罢免库克 鲍威尔亦成目标

据彭博报道，美国最高法院本周暂时阻止总统特朗普罢免联储局理事库克（Lisa Cook）后，特朗普及其盟友正重新研究如何重组联储局，目标是为更多亲特朗普人选腾出席位。特朗普周四接受CNBC访问时表示，最高法院裁决只是基于程序，而非实质理据，政府将启动程序，并会做到「完美程序」；同时前联储局主席鲍威尔卸任主席后留任理事，亦引起白宫高层不满。

库克仍是罢免目标

特朗普去年曾以按揭欺诈指控为由，试图罢免拜登时代任命的联储局理事库克，但库克否认相关指控，并入禀阻止罢免。最高法院本周裁定，库克可在案件审理期间留任。

不过，首席大法官罗伯茨在意见中指出，裁决基于「狭窄理由」，主要是特朗普政府未有给予库克适当程序，让她反驳相关指控。这令特朗普盟友认为，裁决反而提供了「程序路线图」，并再次尝试推动库克离任。

哈塞特：联储局大多数人只想让特朗普下台

除库克外，前联储局主席鲍威尔亦成为特朗普阵营关注对象。鲍威尔虽已卸任主席，但仍保留联储局理事身份，任期至2028年。据报，特朗普对鲍威尔未有跟随传统在主席任期完结后离开联储局感到不满。

白宫国家经济委员会主任哈塞特本周亦公开批评鲍威尔留任，称对其继续留在联储局感到担心。他表示，联储局大多数人投票并非出于爱国情怀，而是他们想让特朗普下台。鲍威尔早前则表示，自己留任与特朗普政府持续对联储局施加的法律压力有关。

亚特兰大联储空缺成新战场

特朗普政府同时把注意力转向12间地区联储银行，其中亚特兰大联储行长空缺尤其受到关注。前行长博斯蒂克已于2月离任，其继任者将在2027年于议息会议拥有投票权。

据报，财长贝森特正利用其人脉寻找潜在人选。特朗普经济团队认为，亚特兰大联储在经济增长分析方面具影响力，因此被视为关键职位。