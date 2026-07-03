特朗普去年狂炒美股逾2万次 对中国加关税前交易逾600宗 「解放日」大跌市亦大举买卖

据彭博报道，美国总统特朗普在2025年重返白宫第一年，名下投资帐户共录得逾2.1万宗证券交易，交易总额介乎6亿至18.6亿美元。特朗普去年共申报15,524宗买入及5,761宗卖出交易。约一半交易金额落在最低申报区间，即1,001至15,000美元；1,000美元或以下交易毋须披露，因此实际交易宗数可能更多。

报道指，特朗普去年平均每个美股交易日有85宗交易，其中10个交易日已占全年交易宗数约四分之一。部分交易集中出现在市场波动较大的日子，尤其是特朗普公布关税及贸易政策变动后。

文件显示，部分最繁忙交易日出现在特朗普公布贸易政策前后。资产管理人在2月3日执行616宗交易，当时距离对加拿大、墨西哥及中国加征关税原定生效日仅一天。其后特朗普取消相关关税暂缓，一个月后再录得640宗交易。4月4日，在「解放日」关税公告引发市场抛售期间，亦录得446宗交易。

靠加密币及迷因币狂赚14亿美元

同一份披露文件亦显示，特朗普2025年从加密货币及迷因币相关业务中，至少获得14亿美元收入。

不同帐户同日买卖同一股份

值得注意的是，特朗普共有8个不同投资帐户，当中出现不少不一致的情况。超过200次纪录显示，他在同一日于一个帐户买入某只股票，同时在另一个帐户卖出同一股票。

特朗普主要股票持仓包括Apple、英伟达（Nvidia）、博通、微软及Tesla等标普500指数大型成份股。部分交易亦涉及与联邦政府有业务往来的大型企业。

另外，部分持股在多个帐户重复出现，例如Lockheed Martin见于6个帐户，麦当劳、微软及辉瑞则见于7个帐户。

特朗普否认获利 称交由第三方管理

特朗普周三被问及是否利用总统职位不当获利时淡化相关说法，称自己当选前已非常富有。他表示，自己「刻意」不与管理资金的人接触，相关资金由大型机构管理。

特朗普称，「你知道我为甚么赚钱吗？因为股市在上升。」

特朗普集团则表示，总统持仓由第三方金融机构独立管理，所有投资决定均由相关机构控制，交易透过自动化、模型化投资组合及直接指数策略执行，特朗普、家人及公司均不参与交易，亦不会事先得知交易安排。白宫发言人Anna Kelly亦表示，「不存在利益冲突」。