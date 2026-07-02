阿里传整合三大Agent产品 料统一企业级AI入口

据内媒报道，阿里巴巴（9988）正整合旗下AI代理产品，以办公工具QoderWork为基础，合并「悟空」及「MuleRun」（骡子快跑）能力，升级为一款面向企业生产力场景的统一AI产品，并由刚接任钉钉首席执行官的陈宇森负责统筹。

合并Agent产品 应对字节腾讯夹击

阿里回应内媒称，现有三款产品的服务将无缝升级，用户权益不受影响。是次整合发生于阿里全面加码AI to B的关键节点，内媒分析认为，此举旨在应对字节跳动、腾讯（700）、百度（9888）等对手在企业级Agent领域的加速布局，避免内部资源分散，形成统一入口。

目前QoderWork主打写作、简报等办公任务；悟空依托钉钉，侧重协同能力；MuleRun则强调执行任务与流程复用。内媒指，三者合一意味阿里试图将办公、协同与自动化执行能力整合至单一框架。

陈宇森领军 钉钉势成AI入口

报道指，陈宇森今年6月才接替陈航出任钉钉负责人，为阿里最年轻的事业部首席执行官，上任不足一个月即被委以新职，显示阿里有意由同一人打通「企业协作平台」与「AI生产力工具」两条线。业界预计，钉钉将全面AI化，新产品极可能以钉钉为入口或底座。