Michael Burry披露Nvidia及晶片股ETF等淡仓 直指韩国大举投资是「AI末日开始」

电影《沽注一掷》原型人物、美国对冲基金经理Michael Burry进一步押注AI热潮消退。据《华尔街日报》报道，Burry披露淡仓包括Tesla（TSLA）、Caterpillar（CAT）、半导体设备商Applied Materials、英伟达（Nvidia，NVDA），以及追踪晶片股的ETF。他更特别提到，三星电子及SK海力士计划投资逾5,000亿美元建立晶片中心，反而令他更忧虑AI投资回报是否足以支撑现时估值，并形容韩国公布大规模投资开支刺激的这波上涨，是「末日的开始」。

报道指出，AI行业正面对更复杂环境，包括美国政府因国家安全疑虑介入Anthropic前沿模型发布，以及企业开始关注AI使用成本过高，从而推出更低成本的替代方案。

押注SOXX明年3月大跌

Burry最新一项淡仓，是买入追踪半导体指数ETF SOXX的认沽期权。该ETF成份股包括美光（MU）及Amd（AMD）等晶片公司。相关期权将于明年3月到期，若SOXX自高位下跌约三分一，该策略便可获利。他形容SOXX本身是「指数估值过高的纯粹形式」，而且这种情况十分罕见，也不容易被辨识。

Caterpillar及Tesla也成目标

Burry亦把Caterpillar列入最新淡仓。虽然他未详细解释原因，但该公司设备被广泛用于建造数据中心和晶片制造中心。Tesla方面，Burry亦披露淡仓，并给出416.22美元目标价；该股昨日则收报425.3美元。目前Tesla正推动自动驾驶技术商业化，而Burry过去亦曾多次押注Tesla下跌。

去年沽空Palantir 股价累跌40%

此外，Burry继续增加对英伟达的淡仓。去年11月，他已披露押注英伟达及Palantir（PLTR）股价到2027年前大幅下跌，但理由不同。他当时质疑英伟达透过循环融资安排支持部分大型客户，或引发类似网络泡沫爆破的风险；至于Palantir，他认为公司过度依赖政府合约，并可能被竞争对手取代。

截至目前，英伟达股价较Burry公布淡仓当日低约5%，仍未跌至他预期水平；Palantir表现较弱，股价已累跌约40%。