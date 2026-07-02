游戏实体光碟快绝迹 Sony拟2028年起停产PS光碟 《GTA6》已宣布不发实体版

Sony宣布，2028年1月起将停止为所有在PlayStation上发布的新游戏生产实体光碟，全面转型数码市场；此前Rockstar亦宣布新游戏《GTA6》不再发行实体版，引起玩家争议。

实体光碟2024年仅占Sony收入3%

综合媒体报道，分析公司Ampere Analyis数据显示，实体光碟在2024年仅占Sony收入3%；而数码游戏在2025年占Sony游戏软件销售额约80%。另外，海外行业博主Derek Strickland亦引述数据指出，Sony在2025财年共售出7,000万张实体光碟，收入不到10亿美元，而同年数码游戏销售量达2.48亿份，收入接近70亿美元，为实体光碟业务的7倍。

Sony：顺应趋势的选择

Sony在官方部落格上表示，消费者偏好和整个娱乐产业的趋势皆大幅转向数码媒体，「顺应趋势是自然不过的选择」，到2028年，新游戏将仅透过PlayStation商店和零售商以数位形式销售。分析师Piers Harding-Rolls称此举为游戏产业的「分水岭」，并预测未来PS6标准版将不再配备光碟机。

此外，Sony亦宣布将逐步关闭旧款PS3和PS Vita上的PlayStation商店，今年将从部分市场开始，并于2027年在全球逐步关闭，届时用户将无法再购买新内容，但已购买的内容暂时仍可继续下载。

另一方面，游戏工作室Rockstar早前宣布《GTA6》将以纯数码形式发布后，亦引起强烈反响，有意见批评此举破坏消费者权益，指缺少实体光碟将令玩家将无法转售或借出游戏，导致游戏失去二手市场。