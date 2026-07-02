Palantir轰AI行业「出问题」 盲耗Token无价值 企业客户重新审视回报

Palantir行政总裁Alex Karp周三接受CNBC访问时批评Anthropic及OpenAI等美国AI公司采用的token收费模式，认为在AI成本急升、新模型越来越昂贵之下，企业客户已开始重新审视AI投资回报。

Karp直言，AI行业「有些事情完全出了问题」。他表示，现时不少美国企业的态度，已变成无奈地消耗token、创造不到价值，并在使用过程中把自身知识产权交出去。

企业忧与AI公司合作有风险

他透露，不少企业高层私下向他反映，token支出并未带来有用成果，反而担心与AI公司合作，会令公司专有数据及市场优势承受风险。

随着AI使用成本上升，新模型价格也比之前的版本更高，企业对AI态度正由早前盲目增加token使用量，转向更重视投资回报。部分企业亦开始采用开放权重模型，以较低成本完成相近任务。

Karp指出，在此环境下，不少企业正由使用大型通用AI模型，转向建立及训练自家更高效的专有工具。他认为，开放权重模型可能成为不少行政总裁面对AI实验室收费压力时的解决方案。

警告勿低估中国AI发展速度

Karp同时提醒，业界不应低估中国建立AI模型的进展速度。随着中国模型能力加快提升，市场亦愈来愈关注中国AI是否可能追上美国前沿AI实验室。

Palantir本周较早前宣布，扩大与英伟达（Nvidia）的合作，将使用Nvidia AI工具，为美国政府机构建立定制模型。Karp表示，自己与英伟达的理念一致，是让技术客户掌控自身算力、模型、数据架构及企业核心优势。他称，客户希望确认自己「拥有生产资料的所有权」，而不是把这些能力转移至其他人手上。