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恒指公司伙数码港推「主题指数探索计划」 借AI技术加快设计流程

商业创科
更新时间：12:54 2026-07-02 HKT
发布时间：12:54 2026-07-02 HKT

恒生指数公司与数码港推出「主题指数探索计划」，与创科公司共同开发人工智能解决方案，加快主题指数的设计流程。 

公司指出，是次计划为双方共同成立的「指数创新实验室」第二阶段项目，旨在探索利用AI等前沿技术支援恒生指数公司的指数营运，提供更切合市场需求的指数方案。

聚焦内地及香港发展迅速主题板块

公司又指，第二阶段项目将聚焦于内地及香港发展迅速的主题投资板块，随著投资者对新兴增长板块的配置需求日益提升，主题指数的需求亦同步攀升，带动市场需以更快速和具规模地开发更多主题指数。 

至于「指数创新实验室」首阶段项目已于2025年完成。恒生指数公司执行董事长李文龙表示，首阶段开发的生成式人工智能方案现已用于计算超过2,600家香港上市公司可供公开交易的股份比例，全面涵盖香港市场的上市公司，相关计算所需时间缩短了三分之二。

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