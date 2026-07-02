OpenAI据报让出5%股权 换特朗普政府支持

据英国《金融时报》报道，估值达8,520亿美元的OpenAI，曾讨论向美国政府让出5%股权，以争取特朗普政府在政治及监管层面的支持，并为未来扫除政治障碍。不过，OpenAI与美国政府的讨论仍处于早期及概念阶段，任何交易或需经国会立法才能落实。

未知其他AI公司是否参与

报道引述知情人士指，OpenAI行政总裁奥特曼在与美国政府初步接触时提出，让公众持有公司财务权益，是分享AI上升红利的最佳方式。相关安排亦可能要求其他美国AI公司提供类似股权，但目前未知其他AI公司是否愿意参与，潜在参与公司则可能包括Anthropic、Google及Meta等。

奥特曼及OpenAI高层曾建议，美国主要AI开发商可将各自5%股权，拨入类似阿拉斯加永久基金的工具。该基金以阿拉斯加州石油财富作投资，并向州政府及居民派发红利。

曾与特朗普等官员接触

报道又指，奥特曼曾就公共持股问题与特朗普、商务部长卢特尼克及财长贝森特等政府官员进行接触。他亦曾与民主党参议员Bernie Sanders沟通，而Sanders则主张透过主权财富基金，让公众持有接近一半美国AI公司股权。

另一方面，随着美国民众及政界愈发关注数据中心建设、就业冲击及网络安全问题，部分共和党人及特朗普顾问主张对AI行业实施更严格监管。OpenAI及主要竞争对手Anthropic近期推出前沿模型时，均曾因美国政府审查而受阻。